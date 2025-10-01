Grupo de prefeitos chega ao PSB para fortalecer pré-candidatura de Júnior Mano

Foto: Divulgação Deputado se reuniu com ex-prefeito na última semana

O PSB realiza nesta sexta-feira, 3, ato com o senador Cid Gomes (PSB) que irá oficializar a filiação de oito prefeitos à sigla, a maioria ligados ao ex-prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (sem partido). O próprio Acilon, por sua vez, também irá se filiar ao PSB.

As filiações ocorrem após acordo fechado em julho entre Acilon e o deputado Júnior Mano (PSB), que também participa do evento. Pré-candidato a deputado federal, Acilon deve “herdar” em 2026 parte dos colégios eleitorais de Júnior Mano, que não deve disputar reeleição pois é pré-candidato a senador.

Ao todo, irão se filiar à sigla o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, o prefeito de Eusébio Dr. Júnior, o prefeito de Itaitinga, Marquinhos Tavares, a prefeita de Cascavel Ana Afif, o prefeito de Pacajus, Edilson das Casas, a prefeita de Nova Russas, Giordanna Mano, o prefeito de Aracoiaba, Edim, e a prefeita de Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral.

Levando os prefeitos para o PSB, o acordo fortalece a pré-candidatura de Mano ao Senado Federal. O fato de a negociação também envolver bases eleitorais do deputado do PSB também sinaliza que ele dificilmente deve desistir da pretensão pela vaga na Câmara Alta, posição das mais disputadas na base de Elmano de Freitas (PT).

Em entrevista em fevereiro deste ano ao Jogo Político, o prefeito Dr. Júnior chegou a afirmar que o grupo de Acilon enxergava "com muito bons olhos" a tese de candidatura de Júnior Mano a senador. A pré-candidatura do deputado foi lançado pelo próprio atual titular da vaga, Cid Gomes (PSB), que afirma não ter interesse de disputar reeleição.



Evento ocorrerá em Eusébio, a partir das 18h, e contará com presença de prefeitos, deputados estaduais e federais.