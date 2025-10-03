Evandro Leitão é autuado pela Prefeitura por reforma de imóvel na Aldeota

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,02.10.2025: Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, durante coletiva. Prefeitura de Fortaleza assina contrato que ofertará serviço de reabilitação visual. (Fotos Fabio Lima)

O prefeito Evandro Leitão (PT) foi autuado nesta quinta-feira, 2, pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) dentro da Operação Capital Limpa e Ordenada, que combate o descarte irregular de resíduos sólidos. Na ocasião, a fiscalização constatou irregularidades em reforma promovida pelo prefeito em um imóvel da Aldeota.

Segundo a coluna apurou, o prefeito foi autuado pois a obra não possuía ou não apresentou documentos exigidos para obras com caçamba de descarte de resíduos. Cada autuação pode ficar nos valores de R$ 202,50 a R$ 2.700,00.

Procurada pela coluna no início da manhã, a Prefeitura de Fortaleza afirmou que o prefeito possui a documentação específica, mas que, no momento da ação da Agefis, não havia nenhum responsável pela obra no local. A gestão afirma que a empresa responsável chegou a ser notificada, mas que a documentação já foi apresentada.

"Mostra que a lei vale para todos, sem privilégios", diz prefeito

Por volta das 11h desta sexta-feira, o prefeito se manifestou sobre o caso nas redes sociais, dizendo ter sido "notificado" pelos fiscais e "autuado" pela Agefis. "Eu gosto de dizer que, antes de ser prefeito, eu sou cidadão de Fortaleza (...) eu mesmo fui notificado pela nossa Agência de Fiscalização dentro de uma ação ali nas proximidades do Polo Gastronômico da Varjota”, diz.

"Nós contratamos uma empresa para fazer uma pequena reforma no meu apartamento. Desde o início, pedi todos os cuidados com os resíduos: foi contratada transportadora credenciada, caçamba para os entulhos, tudo certinho. Mesmo assim, no dia da fiscalização, não havia representante da empresa no local para apresentar a documentação, e a Agefis me autuou. Isso mostra que a lei vale para todos, sem privilégios”, conclui.



No vídeo, o prefeito parabeniza fiscais da Agefis envolvidos na ação e faz balanço da Operação Capital Limpa e Ordenada, destacando mais de 2600 fiscalizações em 35 dias de ação, com mais de 800 notificações para ajustes. “Estamos construindo uma Fortaleza mais limpa e organizada”, afirma.

A coluna acompanha o desfecho do processo administrativo fiscal do caso.