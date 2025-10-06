Ciro diz que Camilo tenta "tirar" o União Brasil de Roberto Cláudio

Foto: Fabio Lima Ciro Gomes e Camilo Santana: componente pessoal

Em meio a queixas aos rumos do PDT no Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) também questionou no último fim de semana tentativas de interferência da base do governo Camilo Santana (PT) em partidos da oposição no Ceará.

Neste sentido, Ciro questionou articulação entre o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que tenta atrair o União Brasil para a base de reeleição de Elmano de Freitas (PT). Atualmente, o União está rachado entre base e oposição no Estado, mas é cotado para receber filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio de olho na disputa de 2026

Segundo o ex-presidenciável, a negociação entre base e a sigla passaria pela oferta do comando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o comando nacional do partido. As declarações foram feitas durante coletiva de imprensa de Ciro após participação no 30º Congresso Nacional de Administração (Conad), em Goiânia.

“Tiraram o meu partido, e agora estão oferecendo, o Camilo Santana está oferecendo, o cofre da Educação, o FNDE, para o União Brasil para tirar o partido do RC, que era do PDT e teve que sair porque o PDT foi tirado e vendido ao PT. Então é uma coisa grave que está acontecendo”, disse o ex-ministro, que cita uma “ditadura” em curso no Estado.

Roberto Cláudio anunciou filiação ao União ainda em junho deste ano. Até hoje, no entanto, a chegada do ex-prefeito ao partido não foi oficializada. Criticando articulação do governismo neste sentido, Ciro destaca que segue trabalhando de olho em construir uma união da oposição no Estado.



“Eu e o Tasso (Jereissati, ex-senador) estamos muito preocupados com a destruição econômica e social, da violência e tal, no Ceará. E estamos com a nossa vivência, nossa experiência, que a gente construiu, juntando essa juventude aí, para disputar contra isso. E até o momento estamos tendo grande êxito”, diz, citando o PL de Jair Bolsonaro como parte da articulação.

