Leo Couto não convida vereadores para festa de noivado e causa "climão" na Câmara

Foto: Reprodução/Instagram Leo Couto Evento reservado reuniu nomes de peso da política cearense

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), reuniu amigos e familiares na última sexta-feira, 3, em festa para anunciar seu noivado com Gabriella Ventura. O reservado evento contou com presença de vários convidados “VIP”, incluindo o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o senador Cid Gomes (PSB) e o prefeito Evandro Leitão (PT).

Participaram também do evento o prefeito de Recife, João Campos (PSB), secretários municipais e estaduais e colunistas sociais. Nos bastidores do Legislativo municipal, no entanto, são muitos os comentários desde o fim de semana questionando a ausência de vereadores de Fortaleza entre os convidados do evento.

“Engraçado, que na festa do vereador tem tudo: ministro, prefeito, secretário, empresário. Só não tem vereador”, disse um colega de parlamento de Couto que procurou a coluna. Em conversas com O POVO, outros parlamentares não esconderam incômodo com o “esquecimento”.

"O Leo noivou, foi? Nem vi, nem fiquei sabendo", disse um vereador, em tom de deboche. "Eu sou do tipo que só vou se for convidado, não adianta falar para mim que esqueceu, mandar mensagem uma hora da manhã, que eu não vou”, continua o parlamentar, que exerce função de alto prestígio na Casa.

Um aliado mais próximo, no entanto, tentou colocar panos quentes: “Era um evento reservado, que quem estava oferecendo era o empresário Júlio Ventura, tio da noiva. Era na casa do Júlio. Era mais difícil para o Leo chamar”, diz o parlamentar, que confirma, no entanto, também não ter sido convidado. (colaborou Camila Maia – Especial para O POVO)

