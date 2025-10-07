Petistas planejam "grande recepção" para Luizianne após deportação em Israel

Foto: Reprodução/Instagram ￼A deputada federal Luizianne Lins detina em Israel com mais 12 brasileiros

Deportada nesta terça-feira, 7, por Israel após tentar furar o bloqueio militar na Faixa de Gaza, a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), deve ter “grande recepção” de petistas cearenses ainda nesta semana.

A informação é da vereadora Adriana Almeida (PT), que destaca papel da deputada em flotilha de ajuda humanitária que tentou furar o bloqueio militar israelense na Faixa de Gaza. “Ela cumpriu uma grande missão e é isso que a gente tem que passar para o povo. Ela conseguiu mostrar o verdadeiro genocídio que está ocorrendo com o povo palestino”, diz.

“Infelizmente eles não conseguiram levar os alimentos até o povo, mas conseguiram fazer um chamado para o mundo (...) por isso, a gente espera fazer uma grande recepção para ela aqui em Fortaleza, estamos nos organizando para isso”, afirma.

Segundo o Itamaraty, Luizianne e outros brasileiros que integravam a Flotilha Global Sumud de ajuda humanitária cruzaram nesta terça-feira, 7, a fronteira de Israel com a Jordânia. De lá, eles seguirão a Amã, capital da Jordânia, onde devem ser encaminhados de volta ao Brasil. A deportação ocorre após cerca de cinco dias de prisão da petista em Israel.

