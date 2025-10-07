Vereador bolsonarista confirma acordo para ser expulso do PDT

Foto: FÁBIO LIMA Vereador PP Cell

De malas prontas para se filiar no PL, o vereador PP Cell (PDT) será expulso do PDT. A tese foi confirmada nesta terça-feira, 7, pelo próprio parlamentar, que disse ter “alinhado” a expulsão com pedetistas, uma vez que a sigla possui veto a cartas de anuência para desfiliações.

“A conversa que tem alinhado com eles é que eu serei expulso do partido”, disse PP Cell à estagiária Camila Maia, da Vertical.

“Estou aguardando, tendo em vista que eu permaneço no mesmo canto que sempre estive. Em 2022 e 2024 o PDT foi contra o PT, e eu estava junto. Foram eles que foram para o outro lado”, diz, em referência à recente aproximação entre pedetistas e petistas. No 2º turno de 2024, maioria dos vereadores da sigla, incluindo ele, apoiou André Fernandes (PL).

Na prática, a expulsão acabaria sendo “positiva” para o vereador, permitindo que ele se filie ao PL de olho na eleição de 2026 sem risco para o atual mandato. Também nesta terça-feira, o “arranjo” para liberar PP Cell também foi confirmado pelo vereador Adail Júnior (PDT).

“A relação com o PP Cell é excelente, mas, partidariamente, eu não concordo com a maneira que ele está fazendo”, diz Adail Júnior (PDT), que destaca “desrespeito” do correligionário à posição fechada pelo partido de apoio ao governo Evandro Leitão (PT).

“O PDT tem que tomar uma posição com relação ao PP Cell. Nós temos que tomar, talvez abrir um Código de Ética, chamar o PP Cell, porque afinal de contas nós fazemos parte do governo municipal. Nós entendemos que o PP Cell hoje é oposição, mas foi uma decisão partidária”, continua o vereador.

“Não é nem questão dele em si, eu defendo que fique no PDT quem é pedetista, quem segue as orientações, digamos assim, quem segue a bandeira pedetista. Acho que nós já temos motivo (para expulsar o vereador), o que está esperando é mais uma decisão que passe”, conclui Adail Júnior.

