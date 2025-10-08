Alece aprova título de cidadania cearense para cantor Bell Marques

Foto: Samuel Setubal BELL Marques animou os foliões no último dia de micareta

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta quarta-feira, 8, projeto que lei que concede título de cidadania cearense ao cantor, compositor e instrumentista baiano Washington Bell Marques da Silva, conhecido como Bell Marques.

Autores da proposta, os deputados Missias do MST (PT) e Juliana Lucena (PT) destacam relação "muito forte, longa e duradoura" do cantor, que é natural de Salvador, com o Ceará. Neste sentido, citam trabalho de Bell em micaretas no Estado, como o Fortal, que este ano está em sua 31ª edição.

“Além do Fortal, o cantor Bell Marques está presente há mais de duas décadas em diversas festas que ocorrem tanto na capital cearense quanto em diversas cidades do Interior do Estado, contando com uma legião de fãs em todo o Brasil", justificam os deputados.

"Pelo exposto, é imperioso e notório afirmar que o cantor Bell Marques, apesar de baiano de nascimento, tem uma ligação forte, contínua e duradoura com o estado do Ceará, contribuindo de forma signifcativa para a cultura do nosso estado", continuam.

