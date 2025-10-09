Presidente do PDT nega "acordo" por expulsão de PP Cell do partido

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,09.04.2024: Iraguassu Filho, vereador lider do prefeito. 1° Sessão da Câmara Municipal após a janela partidária. CMF

O presidente do PDT Fortaleza, Iraguassú Filho, negou nesta quarta-feira, 9, a existência de "acordo" pela expulsão do vereador PP Cell (PDT) dos quadros do partido. Em entrevista à Vertical na última terça-feira, o parlamentar disse ter "alinhado" a expulsão em diálogo com o partido.

"A conversa que tem alinhado com eles é que eu serei expulso do partido", disse o vereador. A tese chegou a receber apoio do vereador Adail Júnior (PDT), que defendeu que o PDT “enquadre” o colega de bancada por desrespeito ao entendimento do partido de apoio ao governo Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal.

“O PDT tem que tomar uma posição com relação ao PP Cell. Nós temos que tomar, talvez abrir um Código de Ética, chamar o PP Cell, porque afinal de contas nós fazemos parte do governo municipal”, diz Adail. Iraguassú, no entanto, afirma que qualquer expulsão precisaria seguir rito processual definido no estatuto do partido.

"Não há 'acordo' sobre isso. Só acontece se alguém, por exemplo, aciona o Conselho de Ética do partido e é aberto um processo", diz. PP Cell busca deixar o partido de olho em disputar cargo de deputado pelo PL em 2026.

