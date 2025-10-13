Logo O POVO+
Camilo evita comentar "traições" de deputados da base a Lula
Foto de Vertical
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Vertical política

"Quem trata dessas questões se chama Gleisi Hoffmann (ministra das Relações Institucionais)", disse o ministro durante evento em Brasília
Foto: João Paulo Biage/O POVO Camilo Santana, Júnior Mano, Elmano de Freitas, Cid Gomes em prêmio de alfabetização no Senado Federal

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), evitou nesta segunda-feira, 13, comentar recentes “traições” de deputados da base aliada contra o governo Lula (PT) em votações no Congresso Nacional.

Comentando fala recente do deputado José Guimarães (PT), que destacou necessidade de mudança na relação entre governo e “infieis”, o ministro desconversou. Em entrevista ao Jogo Político, Guimarães afirmou inclusive que votações poderiam impossibilitar apoio da base governista para candidaturas em 2026.

“Quem trata dessas questões se chama Gleisi Hoffmann (ministra das Relações Institucionais)”, disse Camilo a João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasíli.

