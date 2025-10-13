Camilo evita fala de Guimarães sobre candidatura: "Eleição só vamos discutir ano que vem"

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), evitou nesta segunda-feira, 13, comentar recentes declarações do líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), sobre possível candidatura do parlamentar ao Senado em 2026.
Questionado pelo jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília, Camilo evitou comentar declaração de Guimarães rejeitando deixar disputa interna pela candidatura petista.
“Eleição nós só vamos discutir ano que vem. Legalmente os prazos são esses. Agora é discutir educação, alfabetização”, afirma.
