Michelle reforça apoio a Priscila e diz que Bolsonaro também apoia a pré-candidatura

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) voltou nesta segunda-feira, 13, a destacar apoio à pré-candidatura da vereadora Priscila Costa (PL) ao Senado Federal pelo Ceará. Em vídeo gravado ao lado da pré-candidata, Michelle também destaca apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à pré-candidatura da parlamentar.

“Meus conterrâneos do Ceará, lembrando que meu pai é de Crateús e aqui corre sangue nordestino, passando para dizer para vocês, reafirmar nosso compromisso pela pré-candidatura da nossa querida vereadora Priscila Costa, que tem apoio do nosso querido presidente Valdemar, do nosso presidente de honra, Jair Messias Bolsonaro”, diz Michelle.

Coincidência ou não, a gravação surge poucos dias após André Fernandes (PL) afirmar, em entrevista ao podcast do vereador PP Cell (PDT), que o ex-presidente Jair Bolsonaro só tem mencionado o pai dele, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), como pré-candidato ao Senado Federal no Ceará.

"Foi a escolha de Jair Bolsonaro. Que fique registrado. As únicas vezes que Jair Bolsonaro falou sobre candidatura ao Senado no Ceará foi quando ele citou o 'pai do André' e outra vez quando ele disse 'meu senador' publicamente", disse. Michelle, por outro lado, sinaliza que não deve abrir mão da candidatura.

“Nós estamos juntas com essa mulher, que é pró-vida, que vai defender todos os nossos valores e princípios. Priscila, nós estamos com você”, continua a ex-primeira-dama. Obrigado Michelle, é uma grande alegria e uma grande responsabilidade. Conte comigo, Ceará”, responde Priscila Costa nas imagens.

Segundo fontes do PL em Brasília, a ex-primeira-dama “dificilmente deve abrir mão” do apoio a Priscila, uma vez que o único outro pleito de Michelle tinha sido pela pré-candidatura da deputada Carolina de Toni (PL-SC) como senadora em Santa Catarina. A candidatura de Carolina, no entanto, tem sido minimizada diante da possibilidade de Carlos Bolsonaro (PL) disputar o mesmo cargo no Estado.

