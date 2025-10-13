Moses apresenta parecer do novo Plano Nacional de Educação em sessão com Camilo

Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados Deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil-CE) será o relator do Plano Nacional de Educação (PNE)

O deputado federal Moses Rodrigues (União-CE) apresenta nesta terça-feira, 14, em reunião da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação (PNE), o parecer de relator para o projeto de lei que atualiza o documento na Câmara dos Deputados.

O encontro contará com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). O PNE define metas e diretrizes para a educação brasileira durante a próxima décadas, incluindo 18 objetivos em diversas áreas do setor a serem cumpridos até 2034.

Elaborada pelo Ministério da Educação a partir de reuniões de um grupo de trabalho, o texto passou pela revisão de Moses, que ficou com a relatoria da ação na Câmara dos Deputados. Novo PNE prevê metas para áreas como educação infantil, alfabetização, ensinos fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão.

