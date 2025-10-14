Logo O POVO+
Alece faz minuto de silêncio por menino de quatro anos assassinado em Sobral
Foto de Vertical
clique para exibir bio do colunista

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Vertical política

Alece faz minuto de silêncio por menino de quatro anos assassinado em Sobral

Legislativo fez homenagem ao jovem Enzo Gabriel, assassinato no último domingo, 12, Dia das Crianças
David Vasconcelos é suplente de deputado e exerce mandato durante licença de Carmelo Neto (Foto: Máximo Moura/Alece)
Foto: Máximo Moura/Alece David Vasconcelos é suplente de deputado e exerce mandato durante licença de Carmelo Neto

A Assembleia Legislativa do Ceará realizou nesta terça-feira, 14, um minuto de silêncio em homenagem ao menino Enzo Gabriel Brito Souza, morto no último domingo, 12, após ser baleado por criminosos no distrito de Rafael Arruda, em Sobral.

O pedido foi feito pelo deputado David Vasconcelos (PL), que cobrou resposta de autoridades sobre a violência no Ceará e destacou impacto do crime na comunidade onde ocorreu o crime. “Está na hora de a gente baixar a crista, sentar, pensar e tentar resolver o problema, porque famílias e famílias têm sido destruídas”, afirmou.

Nesta segunda-feira, 13, um homem de 26 anos foi preso em Pacujá, município vizinho a Sobral, suspeito de envolvimento no assassinato. Crime ocorreu durante o Dia das Crianças, no momento em que Enzo Gabriel estava sentado em frente a uma residência, jogando em um celular ao lado de familiares.

Uma dupla em uma moto chegou ao local e anunciou um assalto, mas, em seguida, logo passou a efetuar os disparos.Além de Enzo Gabriel, os tiros atingiram um tio dele. Ambos foram socorridos a unidades de saúde, mas a criança não resistiu. O adulto foi encaminhado, em estado grave, à Santa Casa de Sobral.

Foto do Vertical

Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?