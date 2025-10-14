Alece faz minuto de silêncio por menino de quatro anos assassinado em Sobral

Foto: Máximo Moura/Alece David Vasconcelos é suplente de deputado e exerce mandato durante licença de Carmelo Neto

A Assembleia Legislativa do Ceará realizou nesta terça-feira, 14, um minuto de silêncio em homenagem ao menino Enzo Gabriel Brito Souza, morto no último domingo, 12, após ser baleado por criminosos no distrito de Rafael Arruda, em Sobral.

O pedido foi feito pelo deputado David Vasconcelos (PL), que cobrou resposta de autoridades sobre a violência no Ceará e destacou impacto do crime na comunidade onde ocorreu o crime. “Está na hora de a gente baixar a crista, sentar, pensar e tentar resolver o problema, porque famílias e famílias têm sido destruídas”, afirmou.

Nesta segunda-feira, 13, um homem de 26 anos foi preso em Pacujá, município vizinho a Sobral, suspeito de envolvimento no assassinato. Crime ocorreu durante o Dia das Crianças, no momento em que Enzo Gabriel estava sentado em frente a uma residência, jogando em um celular ao lado de familiares.

Uma dupla em uma moto chegou ao local e anunciou um assalto, mas, em seguida, logo passou a efetuar os disparos.Além de Enzo Gabriel, os tiros atingiram um tio dele. Ambos foram socorridos a unidades de saúde, mas a criança não resistiu. O adulto foi encaminhado, em estado grave, à Santa Casa de Sobral.

