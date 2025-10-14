Deputado vai cobrar Enel e órgãos de controle sobre "fatura dupla" de energia

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 14-11-2023: Reunião PDT cabeçada por Cid Gomes. Na foto, Deputado Guilherme Landim. (Foto: Fernanda Barros /O Povo)

O deputado estadual Guilherme Landim (PSB), até recentemente responsável pela relatoria da CPI da Enel na Assembleia Legislativa, afirmou nesta terça-feira, 14, que irá acionar a empresa e órgãos de defesa do consumidor sobre casos de “fatura dupla” da conta de energia registrados entre os meses de setembro e outubro no Ceará.

Conforme O POVO noticiou, a Enel Ceará tem enviado a alguns consumidores duas faturas de energia elétrica com intervalo de vencimento entre elas menor que um mês. Segundo a empresa, a medida não se trata de uma cobrança dupla, mas sim um ajuste para "viabilizar adequações no processo de leitura e faturamento".

A distribuidora argumenta que as faturas correspondem a períodos de consumo distintos e diz que ambas deverão ser quitadas. A segunda fatura, no entanto, vem sendo questionada por consumidores, que destacam falta de informação prévia ou autorização para a cobrança, assim como valores elevados dos boletos “surpresa”.

“Estamos vendo isso com preocupação, e vou oficializar hoje pedido de explicações tanto para a Enel como também para o Procon e para o Decon”, diz Guilherme Landim. No ano passado, ele foi responsável por relatório de CPI que defendeu o encerramento do contrato de concessão da energia elétrica do Estado com a empresa.

Neste sentido, Landim também se queixa da “pouca resposta” de órgãos de controle, como o Ministério Público Federal (MPF), sobre o resultado da Comissão. “Nosso relatório final foi muito bem embasado, com muitas análises técnicas e coletas de denúncia, mas os órgãos, como o MPF, não deram uma resposta, fora uma ou outra coisa pontual”, questiona.

