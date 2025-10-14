Evandro exonera presidente do Psol Ceará de Coordenadoria de Políticas sobre Drogas

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17.09.2023: Alexandre Uchoa, presidente do Psol Ceará. Congresso do Psol Ceará.

O prefeito Evandro Leitão (PT) exonerou nesta segunda-feira, 13, o presidente do Psol Ceará, Alexandre Uchoa, do cargo de assessor técnico da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas da Prefeitura de Fortaleza.

O dirigente estava na Coordenadoria desde o início da gestão petista, assumindo o cargo poucos dias após o presidente do Psol Fortaleza, Técio Nunes, ser indicado como titular do órgão. Segundo a coluna apurou, a exoneração de Uchoa ocorre após racha na relação dele com Técio, que disputou eleição para prefeito pela sigla em 2024.

As indicações de Técio e Alexandre são contestadas por parlamentares do Psol, como os vereadores Adriana Gerônimo e Gabriel Aguiar, e o deputado Renato Roseno. Para eles, o partido não deveria integrar gestões petistas, mantendo postura de independência com relação tanto à gestão Evandro Leitão (PT) quanto ao governo Elmano de Freitas (PT).

Neste sentido, eles afirmam que as indicações foram acertadas “diretamente” com os políticos, não representando uma aliança formal do Psol com as gestões. Além de Técio, o Psol ainda mantém indicação de Adelita Monteiro (Psol) como secretária da Juventude do Ceará.

Procurado pela coluna, Alexandre Uchoa atribuiu sua saída a “questões internas” do Psol. “Não tem nada a ver com nenhuma caracterização do governo Evandro. O grupo que pertencíamos eu, Técio e Adelita, que venceu o último Congresso do partido, ele se dividiu em três pedaços e eu agora estou em um agrupamento diferente deles”, diz.

“Mantenho bom diálogo com Técio e tudo, não tem nenhum problema nesse sentido, mas a gente acabou seguindo caminhos diferentes nessa nova configuração. Hoje estou compondo o grupo do Guilherme Boulos, da Érika Hilton e do Pastor Henrique Vieira (parlamentares federais por São Paulo), com Léo Suricate aqui no Estado”, diz, destacando que segue na presidência do Psol Ceará e da Federação Psol-Rede no Estado.