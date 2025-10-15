Alcides Fernandes irá tirar licença da Alece para focar em pré-candidatura ao Senado

Foto: Junior Pio/Divulgação/Agência Alece Alcides Fernandes (PL) é pré-candidato ao Senado Federal em 2026

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) entrou nesta semana com pedido de licença de até 120 dias do mandato na Assembleia Legislativa do Ceará. Com o afastamento, o deputado deverá focar construção de sua pré-candidatura ao Senado em 2026.

A licença deve começar oficialmente na quarta-feira da semana que vem, 22 de outubro. Como foi pedida por interesse particular, a licença não deve representar qualquer despesa para os cofres públicos em salário ou verbas de gabinete.

Pai do deputado federal André Fernandes (PL), Alcides já tem realizado primeiras movimentações de olho no Senado Federal nas últimas semanas.

O afastamento também tem como objetivo manter o deputado Pedro Matos (Avante) no exercício do mandato na Alece. Nos próximos dias, Dra. Silvana (PL) deve retornar à Casa, mas existe acordo para manter Matos, em processo de migração para o PL, no Legislativo.

