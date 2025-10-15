Vereadores aprovam homenagens a Padre Júlio e integrante da antiga família imperial

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 29.09.2025: Visita do Pe. Julio Lancellotti ao jornal O Povo. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

A Câmara Municipal aprovou nesta quarta-feira, 15, homenagens tanto para padre Júlio Lancellotti, vigário da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, quanto para Bertrand de Orléans e Bragança, descendente da antiga família imperial brasileira.

Para Padre Júlio, será votada proposta do vereador Aglaylson (PT) concedendo ao religioso a Medalha Dom Hélder Câmara, honraria do Legislativo destinada a defensores dos Direitos Humanos. Em setembro, Júlio esteve em Fortaleza para seminário na UFC sobre população de rua. Na ocasião, ele também celebrou missa no bairro Bonsucesso.

“Seu ministério é marcado pelo acolhimento e pela solidariedade, especialmente em relação às pessoas em situação de rua, dependentes químicos, idosos abandonados, migrantes e à população carcerária. Em sua trajetória, tornou-se referência nacional de resistência, coragem e compaixão, atuando diariamente na linha de frente”, destaca Aglaylson.

Já Bertrand pode receber o título de cidadão honorário de Fortaleza, seguindo proposta de Jorge Pinheiro (PSDB). Na proposta, o parlamentar destaca relação do homenageado com Fortaleza desde o final dos anos 1980, quando ele veio ao País em movimento pelo retorno da monarquia ao Brasil, e atuação dele como fomentador do debate político no País.

“É conhecido por defender os princípios da propriedade privada, da livre iniciativa e da subsidiariedade, que delimitam a atuação do Estado, preservando os direitos e as capacidades dos indivíduos. Tem sido ainda um aguerrido defensor da vida e da família, sustentando com vigor os princípios da Doutrina Social da lgreja e suas contribuições para o bom funcionamento de qualquer sociedade”, diz.