Ciro Gomes deve se filiar ao PSDB na próxima quarta-feira de olho em 2026

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) deve anunciar na próxima quarta-feira, 22, sua filiação ao PSDB de olho em sair candidato na eleição de 2026. Com isso, o ex-ministro volta ao mesmo partido pelo qual se elegeu governador do Ceará em 1990.
A informação foi confirmada por uma fonte próxima das articulações envolvendo o ex-ministro. A filiação deve ser anunciada nesta quarta-feira. A decisão de Ciro sobre uma possível candidatura ao Governo do Ceará, no entanto, deve ficar para outro momento.
