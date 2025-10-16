Ciro Gomes deve se filiar ao PSDB na próxima quarta-feira de olho em 2026

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 30-10-2023: Ciro Gomes. Convenção PSDB no Marina Park Hotel, com a presença de Tasso Jereissati / Sarto Nogueira / Elcio Batista / Ciro Gomes / Roberto Claudio. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) deve anunciar na próxima quarta-feira, 22, sua filiação ao PSDB de olho em sair candidato na eleição de 2026. Com isso, o ex-ministro volta ao mesmo partido pelo qual se elegeu governador do Ceará em 1990.

A informação foi confirmada por uma fonte próxima das articulações envolvendo o ex-ministro. A filiação deve ser anunciada nesta quarta-feira. A decisão de Ciro sobre uma possível candidatura ao Governo do Ceará, no entanto, deve ficar para outro momento.

