Deputado "crava" que Ciro se filiará ao PSDB ou União Brasil na próxima semana

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.05.2025: .Ciro Gomes se reúne com deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará Foto: /Daniel Galber Especial para O POVO)

O deputado estadual Felipe Mota (União) anunciou nesta quinta-feira, 16, que o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) irá anunciar filiação ao União Brasil ou ao PSDB na próxima semana, em articulação de olho nas eleições de 2026.

“Já fui informado que na próxima semana o ministro Ciro Gomes estará se filiando ou ao PSDB ou ao União Progressista”, que evita antecipar qual foi a legenda definida pelo hoje pedetista. “Isso tem que ser ele que vai anunciar”, afirma.

Ele destaca que filiação do ex-ministro ocorre no sentido de fortalecer a oposição com o objetivo de o grupo vencer a disputa pelo Governo do Ceará em 2026. Neste sentido, Mota confirma iniciativa do presidente local do União Brasil, Capitão Wagner (União), que tentará “unificar” bancadas do União e do Progressistas no Ceará a partir da próxima semana.

“Essa mudança passa por uma unificação nossa, tudo isso com intuito de estarmos sentados na cadeira do governo, no Palácio da Abolição, a partir de 2027. Já deixo aqui meu discurso para líderes do Interior: formem suas chapas, se fortaleçam”, afirma.

