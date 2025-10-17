Tasso pediu para confirmar filiação de Ciro no PSDB; anúncio sai até domingo

Foto: AURÉLIO ALVES ￼TASSO Jereissati e Ciro Gomes

Conforme a coluna antecipou nesta quinta-feira, 16, o ex-presidenciável Ciro Gomes irá se filiar na próxima quarta-feira, 22, ao PSDB. O evento ocorre às 9h no Hotel Mareiro, com presença do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).

Segundo fontes próximas do pedetista, o anúncio formal deve ocorrer até este domingo, 19. A espera ocorre pois o ex-senador Tasso teria pedido pessoalmente para ser o "porta-voz" do anúncio. Tasso e Ciro eram ambos filiados no PSDB em 1990, quando Ciro foi eleito governador do Ceará.

Agora, o ex-ministro deve voltar ao mesmo partido para disputar novo mandato no Abolição em 2026. Nesta sexta-feira, Ciro pediu desfiliação formal do PDT por meio de carta enviada ao comando nacional da sigla.