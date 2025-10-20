Ciro deixa PDT "no vácuo"

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.05.2025: .Ciro Gomes se reúne com deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará Foto: /Daniel Galber Especial para O POVO)

Três dias após ter sua filiação confirmada ao PSDB, o ex-presidenciável Ciro Gomes ainda não comunicou oficialmente a decisão ao seu antigo partido, o PDT. Segundo dirigentes pedetistas, o ex-ministro não fez qualquer comunicação sobre a mudança a nenhum dos líderes da sigla, gerando dúvidas sobre o motivo do "silêncio". A própria notícia da filiação, aliás, teria chegado à sigla pela imprensa. Antes da desfiliação, relação de Ciro com pedetistas já não era das melhores, com o ex-ministro acusando o partido de ter sido "comprado" pelo bloco do ministro Camilo Santana (PT) no Ceará. Na última sexta-feira, 17, o presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, confirmou a filiação de Ciro em evento nesta quarta-feira, 22, no Hotel Mareiro, em Fortaleza.

Falando nisso

O senador Cid Gomes (PSB) evitou no último semana comentar o retorno de Ciro para o PSDB, afirmando apenas que essa seria uma decisão pessoal do irmão. "Cada qual deve se filiar no partido que quiser", disse.

Comedido

"Você nunca vai me ver falando mal de adversário, muito menos falando mal do meu irmão", completa o senador. Vale lembrar que Ciro é cotado para disputar o Governo do Ceará, em palanque oposto ao de Cid.

A pauta...

O auditório do Centro de Humanidades 2 da UFC recebe nesta segunda-feira, a partir das 18h, conferência com o jornalista Jamil Chade, do UOL, sobre o trabalho de correspondente internacional.

...é jornalismo

O evento abre o mês de comemorações dos 60 anos do curso de Jornalismo da UFC. Na terça-feira, às 18h30min, Jamil participa de debate com professores UFC no Sindicato dos Docentes da Universidade (Adufc).

Reta final

Começa nesta sexta-feira, 24, a Conferência da Cidade de Fortaleza. Ato serve como etapa final para a revisão do Plano Diretor, que define, entre outras normas municipais, o zoneamento urbano e ambiental da Capital.

Olhos atentos

Evento ocorre em momento crítico para a cidade, com muitos debates sobre áreas verdes e planejamento urbano. Nos últimos meses, foram vários os episódios envolvendo extinção ou redução de áreas de proteção ambiental.

União antecipa chegada de RC

O União Brasil começa nesta semana processo de articulação da sigla de olho na eleição de 2026 no Ceará. Na semana passada, lideranças do partido fizeram reunião em Fortaleza para destacar protagonismo do ex-prefeito Roberto Cláudio no processo.

Demora

Vale lembrar que RC anunciou filiação ao partido no início de junho, mas até hoje, cinco meses depois, ainda não confirmou a chegada na sigla comandada pelo ex-deputado Capitão Wagner (União) no Ceará.

Malas prontas

Na prática, evento do partido na última semana acaba reforçando pressão sobre o comando nacional do União, antecipando a chegada do ex-prefeito ao partido. Sigla também avalia lançar RC candidato a governador.

Horizontais_

O prefeito Evandro Leitão (PT) anuncia nesta segunda-feira, 20, às 16h, quais serão as atrações do Réveillon de 2026 em Fortaleza. /// Anúncio ocorre no Estoril, com participação da secretária Denise Carrá (Turismo). Neste ano, serão dois dias de festa, em clima especial de aniversário de 300 anos da Capital.



