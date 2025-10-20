Oposição de Elmano debate saúde pública com Mayra Pinheiro na Alece

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA CE, BRASIL, 14.09.2022: Mayra Pinheiro, candidata à deputada. Kamila Cardoso, candidata ao senado assina termo pró-vida. Ipred.

Opositores do governo Elmano de Freitas (PT) na Alece realizam, nesta terça-feira, 21, uma nova edição do "Café da Oposição", roda de conversa que reúne parlamentares e convidados para debater os problemas da gestão estadual. Nesta semana, o evento contará com a participação da médica Mayra Pinheiro (PL), suplente de deputada federal pelo PL e ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a oposição, o encontro terá como tema “O caso da saúde pediátrica no Estado do Ceará”, trazendo dados, relatos e reflexões sobre a atual situação das crianças que dependem da saúde pública no estado. O evento será realizado no gabinete do deputado Sargento Reginauro (União).

Ex-presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, a Dra. Mayra teve uma passagem polêmica pelo Ministério da Saúde, sendo uma das mais ativas defensoras do uso da hidroxicloroquina como tratamento para a Covid-19. Na época, a postura lhe rendeu o apelido de “Capitã Cloroquina”. Em 2022, ela disputou uma vaga na Câmara dos Deputados, obteve 71,2 mil votos e ficou com a 2ª suplência do PL.