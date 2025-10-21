Deputados tentam reverter esvaziamento do orçamento do Dnocs

Foto: FCO FONTENELE FORTALEZA, CE, BRASIL, 30.07.2020: Fachada do predio sede do DNOCS (FCO FONTENELE/O POVO)

A Assembleia Legislativa do Ceará realizou nesta segunda-feira, 20, audiência pública sobre a atual situação do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), com sede em Fortaleza. Participaram o deputado estadual Acrísio Sena (PT) e o deputado federal José Airton (PT).

Ideia de parlamentares cearenses agora é iniciar mobilização para “destravar” emenda da bancada do Ceará, apresentada na Lei Orçamentária Anual (LOA), que injetaria novos R$ 150 milhões para o órgão.

Durante o debate, deputados e servidores criticam esvaziamento do Dnocs, que ocorreria desde as primeiras gestões Lula (PT). Neste ano, orçamento do departamento foi alvo de uma série de bloqueios, em operação que impactou na segurança de açudes do Estado.

Esvaziamento teria se intensificado principalmente a partir da gestão do pernambucano Fernando Bezerra (MDB) no Ministério da Educação, entre 2011 e 2013. Durante este período, recursos voltados para ações contra as secas teriam sido transferidas para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf), com sede em Pernambuco.

Na semana passada, aliado do deputado Moses Rodrigues (União) foi exonerado de uma das diretorias do órgão. No Ceará, principais indicações da cúpula são dos deputados AJ Albuquerque (PP) e José Guimarães (PT).

