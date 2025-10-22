André, Tasso, RC, Wagner: Veja o que disseram líderes da oposição em filiação de Ciro

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,22.10.2025: André Fernandes e oposição comparecem a filiação. Ciro Gomes se filia ao PSDB. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

Após meses de reviravoltas e muitas articulações de bastidores, o ex-ministro Ciro Gomes confirmou nesta quarta-feira, 22, filiação ao PSDB. O ato, que teve ares de pré-campanha do agora tucano ao Governo do Ceará, contou com presença de peso de lideranças da oposição no Estado, incluindo ex-adversários de Ciro.

“Temos divergências, mas a gente precisa dialogar”, disse o deputado André Fernandes (PL), que chegou a ser chamado de “jovem talento” pelo ex-ministro. “Ciro é importante no Ceará e é importante no Brasil. A candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Estado do Ceará, primeiramente, ajuda nacionalmente. Ele tem vivido, posso dizer assim, uma guerra mostrando os desmandos e a corrupção do PT”, continua André Fernandes.

“O PT de Lula, de Camilo, de Elmano e também de Evandro Leitão. O Ceará está vivendo uma grande crise de segurança pública e eu, e todos os meus companheiros do PL, a gente entende que a gente precisa de alguém com coragem para enfrentar o crime organizado e também os políticos que são envolvidos com o crime organizado. Então é motivo de alegria estar aqui hoje. Precisamos dialogar”, conclui o deputado.

Ex-adversário de André no passado, o ex-prefeito Roberto Cláudio também participou do evento e diminuiu diferenças entre integrantes do palanque do evento. “Temos divergências mas todos comungam de um mesmo sentimento, do amor e preocupação com o nosso Estado”, afirmou RC, que rejeitou “ciúmes” com possível candidatura de Ciro a governador.

“Cada um de nós tem um sonho, e sonhar é bom, mas o mais importante nesse momento, que é um momento histórico, é ter uma oposição ampla. Fazia muito tempo, vários ciclos eleitorais, que o Ceará não via uma oposição tão forte, tão ampla, e por isso tão criticada, demonizada pelo governo. Eu nunca vi uma eleição com tanta antecedência quanto essa, e quem antecedeu ela foi o próprio governo, sinal de muita preocupação”, afirma RC.

"Ciro tem um papel local e nacional, os dois jovens, Tasso e Ciro, transformaram o Ceará moderno, um Estado respeitado pelo Brasil. Ambos ainda podem ser presidentes do Brasil, se não foram foi por causa das circunstâncias (...) o Brasil se encontra perdido, sem rumo, liderado por gente sem honra", conclui o ex-prefeito.

Em passagem rápida do evento por conta de uma agenda em Brasília, o ex-deputado Capitão Wagner (União) acabou sendo alvo de pedido de desculpas públicas de Ciro, que reconheceu “estar errado” em parte dos embates que travou com Wagner no passado. Antes, o ex-deputado conversou com a Vertical e destacou que o União Brasil “não irá brigar” e deve dar apoio integral à candidatura do ex-ministro.

“O União está totalmente desprendido de vaidades sobre qual espaço vamos ocupar na chapa. A gente vai ter o maior Fundo Partidário, o maior espaço de TV, mas a gente não vai brigar, e podemos apoiar até se ele sair por um partido menor”, afirma.

Um dos articuladores do retorno de Ciro ao PSDB, o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) também participou do evento. O tucano, no entanto, fez apenas uma breve fala, alegando problemas de voz. No discurdo, ele reconheceu importância da união de opositores no Estado, defendendo “oposição corajosa” de André Fernandes e Capitão Wagner.

Ele também brincou com a esposa de Ciro, Giselle Bezerra, afirmando que ela teria dado “estabilidade” para o ex-ministro, sendo objeto de risos e aplausos da plateia. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

