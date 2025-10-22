Ciro comenta 3º lugar na eleição em Sobral: "Doeu para caramba, mas juízo é pouco aqui"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,22.10.2025: Ciro Gomes se filia ao PSDB. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

O ex-ministro Ciro Gomes confirmou nesta quarta-feira, 22, seu retorno ao PSDB de olho nas eleições de 2026. No encontro, o ex-ministro também fez raro comentário sobre o resultado das eleições de 2022 em Sobral, seu berço político e onde ele terminou a disputa atrás de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

“Do fundo do meu coração, se o juízo mandasse em mim, eu não seria mais candidato a nada, pelas traições, pela ingratidão de quem eu nunca esperava. Terminei tirando o terceiro lugar feio em Sobral, imagina um cabra como eu, que tenho uma vida inteira, ver isso acontecer”, disse o ex-ministro, em tom de brincadeira.

“Doeu para caramba, mas o juízo é pouco aqui. Quem manda aqui é o coração, então eu vou dizer aqui: vamos trabalhar, vamos organizar, vamos preparar um projeto de futuro, mas eu vou cumprir minha obrigação”, disse, reafirmando possibilidade de disputar o Governo do Ceará em 2026.

