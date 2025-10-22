RC rejeita que sua pré-candidatura atrapalhe plano por Ciro governador: "Sonhar é bom"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,22.10.2025: Roberto Claudio. Ciro Gomes se filia ao PSDB. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), participou nesta quarta-feira, 22, de ato em Fortaleza que confirmou filiação do ex-ministro Ciro Gomes no PSDB. Ele próprio pré-candidato ao Governo do Ceará, RC negou que o seu projeto próprio atrapalhe possibilidade de a oposição lançar Ciro para a disputa para governador.

“Cada um de nós tem um sonho, e sonhar é bom, mas o mais importante nesse momento, que é um momento histórico, é ter uma oposição ampla”, disse o ex-prefeito, ao lado de ex-adversários como André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União). “Temos divergências mas todos comungam de um mesmo sentimento, do amor e preocupação com o nosso Estado”, diz.

“Fazia muito tempo, vários ciclos eleitorais, que o Ceará não via uma oposição tão forte, tão ampla, e por isso tão criticada, demonizada pelo governo. Eu nunca vi uma eleição com tanta antecedência quanto essa, e quem antecedeu ela foi o próprio governo, sinal de muita preocupação”, afirma RC. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

