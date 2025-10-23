Deputados batem boca sobre chapas para 2026 e sessão da Alece é suspensa

Foto: Divulgação/Assembleia Legislativa do Ceará ￼FACHADA da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece)

Um bate boca entre os deputados De Assis Diniz (PT) e Cláudio Pinho (PDT) acabou suspendendo por cerca de dois minutos a sessão da Assembleia Legislativa do Ceará desta quinta-feira, 23. Discussão ocorreu no momento em que o deputado Leo Suricate (Psol) fazia discurso na tribuna criticando nomes colocados pela direita para o Senado Federal.

“O deputado Alcides (Fernandes, do PL), eu não sei qual o currículo dele para ser senador. Nós já tivemos a experiência do Girão, já está bom demais para nós, já tomamos a lição, não precisa outro Girão”, disse, afirmando ainda que também não votaria em parte dos nomes colocados pela base aliada para a disputa, como Júnior Mano (PSB).

“Eu também não vou votar em Júnior Mano não, viu. Se for o Júnior Mano, faço campanha para votar até nulo, sem brincadeira nenhuma”, afirma. A fala provocou protestos de Cláudio Pinho, que passou a criticar da tribuna também pré-candidatos da base aliada.

Os ânimos se acirraram após Pinho criticar o deputado José Guimarães (PT), também cotado para o Senado, lembrando episódio em que um assessor do petista foi preso em um aeroporto de São Paulo com US$ 100 mil na cueca. A citação provocou resposta de De Assis, que passou a bater boca com o pedetista.

A briga escalou e outros parlamentares precisaram intervir na discussão. Diante dos ânimos acirrados, a deputada Larissa Gaspar (PT), que presidia a Mesa Diretora, suspendeu trabalhos da Casa por pouco mais de dois minutos.

