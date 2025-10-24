MPCE recomenda manutenção de suspensão de licença e obras no aeroporto

Foto: AURÉLIO ALVES Área desmatada no entorno do Aeroporto de Fortaleza

O Ministério Público do Estado do Ceará emitiu nesta sexta-feira, 24, recomendação para que a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) mantenha suspensão da licença que autorizou obra que promoveu o desmatamento de cerca de 40 hectares de floresta localizada no entorno do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.

Na recomendação, o órgão pede também que a Semace determine a suspensão de qualquer pedido de autorização referente a empreendimentos na área. A recomendação é assinada pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza e ocorre em meio a inquérito civil público instaurado pelo órgão que apura possível crime ambiental no caso.

Na ação, o MPCE cobra que a suspensão dure "até a conclusão dos trabalhos de apuração do presente inquérito civil público".

