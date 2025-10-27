"Ciro não reconheceu o que o PDT fez por ele", diz presidente da sigla em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,09.04.2024: Iraguassu Filho, vereador lider do prefeito. 1° Sessão da Câmara Municipal após a janela partidária. CMF

O presidente do PDT Fortaleza, Iraguassú Filho (PDT), lamentou nesta segunda-feira, 27, procedimento adotado pelo ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB) para anunciar desfiliação do partido. Em entrevista ao Jogo Político, ele afirmou que o ex-ministro não teria “reconhecido” apoio que recebeu de lideranças nacionais da sigla.

“Eu não diria que ele foi ingrato, mas digo que ele não reconheceu aquilo que o PDT fez por ele, da forma como ele saiu”, destacou o dirigente. Filiado ao PDT desde 2015, Ciro confirmou por carta migração para o PSDB na semana passada, mas demorou até quatro dias para comunicar oficialmente seu antigo partido.

“O Ciro, como foi filiado nacionalmente, imaginávamos que ele teria esse contato conosco, ou com o presidente Lupi (Carlos, presidente nacional da sigla), mas que não aconteceu”, lamentou Iraguassú. Antes mesmo da desfiliação, Ciro chegou a fazer críticas públicas ao partido, acusando ele de ter se “vendido” ao grupo do PT no Ceará.

“A gente lamenta, o Ciro é um dos quadros mais inteligentes que nós temos. Mas, infelizmente, algumas das vezes, e aí é a história dele que vai contar, por alguma questão ele acaba se exaltando, às vezes não tem uma inteligência emocional ou um equilíbrio, e aí falou essas questões sobre o PDT”, afirma Iraguassú.

O presidente do PDT Fortaleza, no entanto, rejeita tese de uma guinada do partido por apoio ao PT. “Na verdade, quem mudou de rumo, quem mudou o prumo da jangada, não foi o PDT. O PDT continua defendendo as questões de centro-esquerda, o trabalhismo, os servidores públicos (...) já o Ciro está apoiando o Alcides Fernandes (PL) para Senado”, diz.

