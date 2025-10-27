Filiação de Roberto Cláudio ao União ganha (mais uma) data para acontecer

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Quase cinco meses após Roberto Cláudio anunciar filiação ao União Brasil, possível ato de filiação do ex-prefeito à sigla ganhou nova data para acontecer: 5 de novembro, na sede nacional do partido em Brasília.
"O evento marca um importante passo no fortalecimento do União Brasil e na construção de um novo ciclo político para o Ceará e para o Brasil", destaca convite para o evento, que circulou nas redes sociais nesta segunda-feira, 27.
O ex-prefeito anunciou filiação ao partido ainda em 5 de junho, após convite do ex-deputado Capitão Wagner (União). Os sucessivos adiamentos da filiação, no entanto, acabaram sendo ironizados por membros da base aliada.
Governistas ainda tentam negociar adesão do partido à base do governo Elmano de Freitas (PT) para a eleição de 2026. “Ia ser junho, depois virou julho, que virou agosto, que virou primeira quinzena de setembro e agora já é final de setembro”, brinca um governista.
