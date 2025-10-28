"É o que está todo mundo pedindo", diz André Fernandes sobre Ciro candidato no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,22.10.2025: André Fernandes e oposição comparecem a filiação. Ciro Gomes se filia ao PSDB. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

Atualmente em rota de aproximação com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB), o deputado federal André Fernandes (PL) reafirmou nesta terça-feira, 28, tendência de candidatura do agora ex-pedetista ao Governo do Ceará pela oposição.

“Por mais que ele não tenha declarado (candidatura), é o movimento que está se criando, é o que está todo mundo pedindo. Temos grandes lideranças se unindo nesse projeto”, disse o deputado, que participou da edição desta terça-feira do “Café da Oposição” na Alece.

Cercado por vereadores e deputados da oposição, André reconheceu divergências históricas com Ciro, mas destacou prioridade maior pelo confronto ao PT no Estado. “Brasil afora, sem ser no Ceará, muitos hoje ainda não conseguem entender essa movimentação. Mas quem é do Ceará, de Fortaleza, tá dizendo assim: o momento é esse”, diz.

“Muita gente tem me dito que se aproximar de Ciro politicamente é um movimento muito arriscado. E tenho respondido: arriscado é o que o povo do Ceará está enfrentando quando sai de casa (...) A gente precisa reconstruir o Estado do Ceará, e essa reconstrução passa pela derrota do PT”, disse, sendo aplaudido por parlamentares.

Ainda sobre o histórico de rivalidade, André Fernandes registrou “momento de virada” na relação entre os dois a partir da eleição de 2024, quando o ex-prefeito Roberto Cláudio apoiou abertamente a candidatura do PL no 2º turno da eleição municipal.

“Eu tenho tido um diálogo com o Ciro Gomes, uma pessoa que até um ano atrás era uma figura política totalmente distante, mas que a eleição de 2024 nos aproximou. Tenho uma gratidão principalmente pelo apoio do Roberto Cláudio, uma pessoa que muito me surpreendeu”, afirmou o deputado.

