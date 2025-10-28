Moro virá a Fortaleza para lançamento de pré-candidatura de Eduardo Girão a governador

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Sergio Moro

O senador Sergio Moro (União-PR) confirmou presença em evento marcado para o final de novembro que irá lançar pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) ao Governo do Ceará. Conforme o próprio Girão confirmou semana passada à Rádio O POVO CBN, evento acontecerá no dia 30 de novembro no Hotel Mareiro, em Fortaleza.

Na prática, a investida de Girão tem aparecido como uma espécie de “contraponto” à pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB), que tem reunido lideranças da oposição no Estado. Em falas recentes, o senador do Novo destacou qualidades do ex-ministro, mas questionou credenciais de Ciro para representar a direita na disputa.

“Eu não vejo essa coerência de grupos da direita conservador, centro-direita, que eu me encaixo, numa proposta capitaneada por ele (Ciro) caso ele venha a ser candidato”, disse Girão ao O POVO na semana passada. “Agora, é uma mente brilhante, não tenha dúvida que o Ciro Gomes é uma mente brilhante que essa terra produziu”, conclui.

Mesmo com crescimento do consenso em torno de Ciro, Girão destaca que irá manter candidatura. “Creio ser importante que um novo ciclo na política cearense se inicie a partir de uma proposta verdadeira. O Ceará precisa de um novo crescimento econômico, melhorias significativas na saúde e passar a ser um estado sem violência”, afirmou.

Girão tem histórico antigo de aliança com Sergio Moro, sendo um dos principais “cabos eleitorais” da pré-campanha do ex-juiz da Lava Jato para a Presidência do Brasil em 2022. Como a candidatura ao Planalto não prosperou, Moro acabou eleito naquele mesmo ano para representar o Paraná no Senado Federal.

