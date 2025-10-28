Saída de Sarto foi "desrespeitosa" com o PDT, diz presidente da sigla em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 27.10.2025 Na foto Iraguassu Filho em participação no Jogo Político (Fco Fontenele/O POVO)

Presidente do PDT Fortaleza, o ex-vereador Iraguassú Teixeira (PDT) criticou nesta segunda-feira, 27, forma como o ex-prefeito José Sarto comunicou sua saída do PDT. Agora no PSDB, ex-prefeito revelou a mudança em vídeo divulgado nas redes sociais em que acusa o partido de ter virado um “puxadinho” do PT.

“Saio do partido com a certeza de que dei o meu melhor na luta pela justiça social e pelo combate às desigualdades. Infelizmente, o PDT, partido de imensa tradição e luta, aceitou o papel menor de “puxadinho” do PT”, disse o ex-prefeito, em fala classificada como “desrespeitosa” por Iraguassú.

“Foi uma fala desrespeitosa. A candidatura do Sarto aqui em Fortaleza foi a que o PDT mais priorizou, do Brasil. Foi a que mais recurso recebeu, foi prioridade, em todas as conversas que se teve, o que foi comunicado a ele era isso, era que era viável, que tinha todo apoio”, diz Iraguassú, que já foi líder do governo Sarto no Legislativo.



"O PDT não é puxadinho de partido nenhum. O PDT é um partido com bandeiras históricas, com nomes de grande peso na política, como Leonel Brizola", frisa ainda o pedetista, que foi entrevistado pelo Jogo Político desta segunda-feira, 27.