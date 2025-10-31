Idilvan articula com Camilo reajuste acima da inflação para piso de professores

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 19.09.2025: Evandro Leitão - Prefeito de Fortaleza, Idilvan Alencar - secretário da Educação de Fortaleza. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, inaugura, às 8h desta sexta-feira (19/9), o Centro de Educação Infantil (CEI) Antônio Moreira de Oliveira, localizado no bairro Conjunto Ceará 2. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT), esteve nesta quinta-feira, 30, em Brasília para articular com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), um aumento no atual piso de professores para 2026 que supere a inflação registrada durante o período.

O encontro ocorreu em meio a prognósticos de que o piso, atualmente em R$ 4.867,77, possa ter reajuste abaixo da inflação para o próximo ano. “Eu mostrei minha preocupação, porque acho importante continuar valorizando o professor”, afirma Idilvan.

A mudança, no entanto, ainda dependeria de ajuste legal, uma vez que o piso é fixado em lei federal.

No encontro em Brasília, Idilvan também apresentou a Camilo uma série de reivindicações da área da educação em Fortaleza, incluindo investimentos em acesso à cultura e esportes em escolas da rede municipal.

