Idilvan articula com Camilo reajuste acima da inflação para piso de professores

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT), esteve nesta quinta-feira, 30, em Brasília para articular com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), um aumento no atual piso de professores para 2026 que supere a inflação registrada durante o período.
O encontro ocorreu em meio a prognósticos de que o piso, atualmente em R$ 4.867,77, possa ter reajuste abaixo da inflação para o próximo ano. “Eu mostrei minha preocupação, porque acho importante continuar valorizando o professor”, afirma Idilvan.
A mudança, no entanto, ainda dependeria de ajuste legal, uma vez que o piso é fixado em lei federal.
No encontro em Brasília, Idilvan também apresentou a Camilo uma série de reivindicações da área da educação em Fortaleza, incluindo investimentos em acesso à cultura e esportes em escolas da rede municipal.
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.