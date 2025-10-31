Sorvetes Frosty empossa Edgard Filipe Segantini como novo CEO da marca

Foto: Divulgação/Sorvetes Frosty Posse do novo CEO da Sorvetes Frosty foi oficializada nesta quinta-feira

A Sorvetes Frosty anunciou na noite desta quinta-feira, 30, a posse de Edgard Filipe Segantini, 24, como novo CEO da marca. A mudança foi oficializada durante cerimônia realizada no Senai de Maracanaú, que contou com diversas outras promoções na empresa.

Edgard Filipe, que já atuava como diretor executivo da marca, irá suceder o pai, Edgard Segantini Júnior, que deixa o cargo para assumir a presidência do Conselho Administrativo da Frosty. A mudança representa uma nova fase na gestão da marca, que atua em diversos estados do Nordeste e está em expansão para o Norte do País.

A posse do novo CEO ocorreu durante o evento "Destaques 2025" da Frosty, que contou com outras 32 promoções na empresa. Além da mudança no comando, as principais foram as de Hugo Sampaio (novo diretor de operações e expansão); Fauber Diogo (novo CRO - Chief Revenue Officer); e Wilderlândia Uchôa (nova diretora de gente e cultura).

Edgard Filipe Segantini iniciou sua trajetória na empresa ainda na infância, quando acompanhava seu pai na fábrica durante as férias escolares. Antes de chegar à diretoria executiva, Filipe passou por todos os setores da Frosty, desde a portaria até chegar no cargo executivo. Ontem, após 4 anos de preparo de sucessão, ele assumiu o cargo de CEO.

