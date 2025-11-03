União filia Roberto Cláudio em ato em Brasília com Ciro, Tasso e lideranças da sigla

Foto: Mariana Lopes/O POVO Em evento na sede do União Brasil nesta sexta-feira, 17, Capitão Wagner afirmou que Roberto Cláudio comandará o partido em Fortaleza após filiação

O União Brasil confirmou para a próxima quarta-feira, 5, cerimônia em Brasília de filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, aos quadros do partido. Em nota, a sigla diz que ato terá participação do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), cotado para disputar o Governo do Ceará em 2026.

Na informação enviada à imprensa, o união destaca a chegada de Roberto Cláudio aos quadros do partido como “um reforço estratégico no Ceará, estado que tem a maior taxa de homicídios dolosos do país”, segundo dados do Ministério da Justiça.

“É importante que um estado tão carente de cuidados como o Ceará tenha um nome tão qualificado como o de Roberto. Estou convicto de que o ex- prefeito de Fortaleza tem muito a colaborar com o União Brasil”, explica Antonio Rueda.

Além de Rueda e de ACM Neto, vice-presidente da sigla, estarão presentes na cerimônia governadores, senadores e deputados do União Brasil, convidados de outros partidos. O deputado federal André Fernandes (PL) também deve comparecer ao ato.

