ACL vai "recriar" Padaria Espiritual com alunos a rede pública; veja como participar

Foto: Divulgação/ACL Obra recria antigo ponto de encontro da Padaria Espiritual

A Academia Cearense de Letras (ACL) irá “recriar” a Padaria Espiritual, movimento cultural que transformou a vida intelectual de Fortaleza no final do século XIX. Em novo projeto, a ACL irá selecionar vinte estudantes de colégios da rede pública para integrar o grupo, com o objetivo de estimular a produção cultural de jovens do Ceará.

Podem participar da seleção jovens regularmente matriculados em colégios públicos (redes municipal, estadual ou federal) situados no Estado. Interessados precisam estar cursando do 9º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio no ano de 2025. As inscrições são gratuitas e vão de 3 a 14 de novembro de 2025 no site da ACL.

A Padaria Espiritual foi um movimento artístico e literário que surgiu no Centro de Fortaleza em maio de 1892, reunindo diversos jovens escritores, jornalistas pintores e músicos. Entre integrantes de destaque, estão Antônio Sales, Adolfo Caminha, Rodolfo Teófilo, Lívio Barreto e Temístocles Machado, que iniciaram a publicação do jornal O Pão.

Em abril deste ano, a ACL reinaugurou inclusive o antigo “Café Java”, espaço no Centro de Fortaleza onde ocorriam os encontros da Padaria Espiritual. A restauração dos espaços começou ainda na gestão José Sarto (PDT) e foi inaugurada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), em parceria com o presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante.

