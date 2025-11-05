Ciro pede desculpas por "erros" contra Wagner: "Fiz em solidariedade cega pelo meu irmão"

Foto: João Paulo Biage/O POVO Ciro participou de filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil

Presente em evento de filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União Brasil nesta quarta-feira, 5, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) voltou a se desculpar ao ex-deputado Capitão Wagner (União) por antigos embates travados com o ex-adversário na política cearense.

Em discurso classificando os ataques como “erros”, Ciro agradeceu pelo “privilégio” de poder estar se aproximando ao ex-deputado e atribuiu os confrontos a uma “solidariedade cega” ao seu irmão, o senador Cid Gomes (PSB).

“Capitão inicia-se na política como nosso adversário. E eu, menos por ele e mais por solidariedade cega ao meu irmão, lembro, hoje com certo riso, porque até pouco tempo era com muita amargura, que eu não queria nem saber quem era Capitão Wagner, só queria saber de atacar”, afirma.



“Mas queria agradecer por esse privilégio de estar mais perto, de conhecer as virtudes e também de dizer quantos erros cometi, também de boa fé, na defesa, de boa fé, de um irmão, a quem eu depositava uma crença de que não errava, porque era irmão”, afirma.