Roberto Cláudio vem para o União para ser candidato "ao que quiser", diz Wagner

Foto: João Paulo Biage/O POVO Evento de filiação de Roberto Cláudio ocorreu nesta quarta-feira, 5, em Brasília

O União Brasil realiza nesta quarta-feira, 5, evento em Brasília para confirmar a filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio nos quadros partido. Em discurso no evento, o presidente do partido no Ceará, Capitão Wagner (União), destacou chegada do ex-pedetista como “crescimento quantitativo e qualitativo” local da sigla.

“Roberto, você vem para o União para ser candidato ao que você quiser”, disse ainda Wagner. Apesar de racha vivido hoje na sigla, o ex-deputado destacou também sentimento de alinhamento entre filiados da legenda de olho na eleição de 2026.

Evento tem participação de diversas lideranças nacionais do União Brasil, como o presidente nacional Antônio Rueda e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, além de lideranças da oposição no Ceará, como o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).

