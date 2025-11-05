Tiririca muda domicílio eleitoral para Itapipoca e irá disputar reeleição pelo Ceará

Foto: Reprodução/Instagram/Domingos Neto Filiação foi confirmada nesta quarta-feira, 5

O humorista e deputado federal Tiririca assinou nesta quarta-feira, 5, ficha confirmando mudança de sua filiação do PL para o PSD. Além da migração partidária, o deputado também oficializou alteração de seu domicílio eleitoral para o Ceará, estado onde nasceu.

Com a mudança, Tiririca passará a ter domicílio eleitoral em Itapipoca, no Interior do Ceará. Tiririca estava filiado ao PL desde 2009, um ano antes de ser eleito para seu primeiro mandato. Na época, a campanha ficou famosa por usar a legenda "2222" e o slogan "Tiririca, pior do que tá não fica".

A informação da mudança foi divulgada nesta quarta-feira pelo jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, e confirmada à Vertical pelo deputado Luiz Gastão (PSD), presidente do PSD Fortaleza. Em conversa com a coluna, ele afirmou que o deputado já passa a integrar a base do PSD na Câmara dos Deputados e deverá disputar reeleição em 2026 pelo Ceará.

Segundo Gastão, as negociações foram conduzidas pelo deputado Domingos Neto (PSD). Toda a mudança também foi autorizada pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

