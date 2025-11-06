Plano Diretor já tem 34 emendas de vereadores; entenda

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-10-2025:Entrevista com Gabriel Biologia sobre a Floresta do Aeroporto. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O projeto de lei que atualiza o Plano Diretor de Fortaleza já possui, até a noite desta quinta-feira, 34 propostas de alterações do texto apresentadas por vereadores da Capital. A maioria das alterações foi proposta pelo vereador Gabriel Biologia (Psol), que já entrou com 27 emendas ampliando instrumentos de proteção ambiental do município. Entre elas, por exemplo, estão a inclusão de olhos d'água como instrumentos de Zona de Preservação Ambiental 1 (ZPA), proibição de obras em alagadiços, maiores poderes a órgãos de controle municipal e a possibilidade de veto popular a obras de grande porte. Outro ponto proposto pelo vereador é a exigência de que regras do novo Plano já sejam aplicadas em casos de renovação de licenças ou alvarás no município.

Emendas

Já outras emendas alteram substancialmente o texto aprovado no final de outubro na Conferência da Cidade. Um deles, de Adail Júnior (PDT), remove necessidade de estudos técnicos para alteração no zoneamento urbano.

"Engessar"

A proposta visa evitar casos como os do final de 2024, quando diversos projetos de lei ordinários extinguindo áreas verdes foram aprovados na Câmara. Adail, no entanto, diz que ponto "restringe" atuação de vereadores.

Construções

Já emendas de Bella Carmelo (PL) aumentam índice de construções e altura máxima de prédios em Zonas de Uso Sustentável (ZUS), Zonas de Intensificação do Adensamento (ZIN) e Zonas de Centralidade Polo (ZCE).

Relatório

Na tarde de ontem, Bruno Mesquita (PSD) leu relatório pela aprovação do projeto. Parecer faz apenas pequena alteração no texto, com reserva de 5% de unidades de habitação para famílias com integrantes PcDs ou atípicos.

Na paz

Capitão Wagner (União) apresentou ontem pedidos de desistência em três processos que ele movia contra Ciro Gomes (PSDB) na Justiça. Decisão ocorre após o ex-ministro admitir "erro" em ataques e aproximação dos dois.

Sindicatos

Servidores públicos de Fortaleza iniciaram ontem atos da campanha salarial de 2026 para categorias municipais, com 17 pontos de reivindicações. Prefeitura deve apresentar contraproposta até 15 de dezembro.

Integrante do Senai CE no ITA

O engenheiro Felipe da Silva Frutuoso, integrante da Assessoria para Transição Energética do SENAI Ceará, conquistou o primeiro lugar no concurso para professor titular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), na área de Mobilidade Sustentável.

Fiec

O resultado foi celebrado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, durante reunião dos Conselheiros do Sesi Ceará e do Senai Ceará, nesta quinta-feira na Casa da Indústria.

Passe livre

A Câmara aprovou ontem projeto de Evandro Leitão (PT) que garante gratuidade na passagem de ônibus para estudantes que irão fazer a prova do Enem 2025. Vale para os dois domingos de prova, 9 e 16 de novembro.

Horizontais_

A Câmara Municipal realizou sessão solene em homenagem aos 56 anos do Restaurante Zena, ponto tradicional no Centro de Fortaleza. /// Ocorre entre 10 e 14 de dezembro na Alece a 8ª Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens no Ceará, neste ano com destacando 10 anos da Chacina do Curió.



