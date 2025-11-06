RC confirma filiação ao União em ato "100% oposição"

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Após meses de adiamentos e muita articulação de bastidores, o ex-prefeito Roberto Cláudio (União) confirmou ontem, em ato em Brasília, filiação aos quadros do União Brasil. Mais do que a filiação em si, chamou a atenção tom dos discursos de lideranças nacionais da Federação União Progressista - formada entre União e PP - no evento. Presentes no encontro, Antônio Rueda e ACM Neto, presidente e vice-presidente nacional do União, respectivamente fizeram duros discursos contra o PT no Estado. "Esse filiação do Roberto é o começo da mudança no Ceará (...) derrotar tudo aquilo que é uma mazela governamental que representa o atraso da política", disse Rueda. Participando por vídeo, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) também enviou mensagem semelhante.
Na prática, os duros discursos tornam ainda mais improvável a possibilidade de que a federação feche acordo de apoio para a reeleição de Elmano em 2026, algo que ainda não é totalmente descartado por governistas.
Atualmente, três dos cinco deputados das siglas apoiam Elmano. Capitão Wagner (União), no entanto, tem destacado que a lei não permite que eles apoiem candidatos de outras siglas, o que pode levar à perda de mandato.
Estrela do evento, RC evitou falar de 2026, mas reforçou "momento de união" entre a oposição no Estado. "Hoje essa coesão e união nos impõe um duplo papel. Papel de desprendimento pessoal e de construção de projeto", diz.
Também presente, Ciro Gomes (PSDB) aproveitou a ocasião para reforçar pedidos de desculpas por antigos embates com Capitão Wagner. "Fiz em solidariedade cega ao meu irmão", diz, em referência a Cid Gomes (PSB).
O ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula (PT), Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), emitiu nota apontando "interesse público" de área do sítio aeroportuário do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.
A manifestação, que acaba atendendo a interesse da obra, foi incluída nesta semana em inquérito civil aberto pelo MPCE que apura possível crime ambiental em desmatamento de 50 hectares promovido pela ação.
O secretário Alexandre Cialdini (Seplag) apresentou ontem na Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal o programa Ceará Um Só, de cooperação entre Estado e municípios. Participou a titular da pasta, ministra Gleisi Hoffmann.
O humorista e deputado Tiririca assinou ontem ficha de mudança de sua filiação do PL para o PSD. Além da migração partidária, ele também oficializou alteração de seu domicílio eleitoral para o Ceará, estado onde nasceu.
Com a mudança, Tiririca passará a ter domicílio eleitoral em Itapipoca, no Interior do Ceará, e irá disputar reeleição em 2026 pelo Estado. Articulação foi conduzida pelo deputado Domingos Neto (PSD) em Brasília.
O mineiro Toninho Horta, mestre da guitarra e amigo-irmão de Lô Borges, que se despediu na segunda-feira, faz oficina hoje na Escola Pública de Música de Fortaleza pelo festival Choro Jazz. /// Na sexta ele sobe ao palco do Dragão do Mar, no mesmo evento. Promessa de muita emoção e homenagens.
