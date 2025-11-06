RC confirma filiação ao União em ato "100% oposição"

Foto: João Paulo Biage/O POVO Evento de filiação de Roberto Cláudio ocorreu nesta quarta-feira, 5, em Brasília

Após meses de adiamentos e muita articulação de bastidores, o ex-prefeito Roberto Cláudio (União) confirmou ontem, em ato em Brasília, filiação aos quadros do União Brasil. Mais do que a filiação em si, chamou a atenção tom dos discursos de lideranças nacionais da Federação União Progressista - formada entre União e PP - no evento. Presentes no encontro, Antônio Rueda e ACM Neto, presidente e vice-presidente nacional do União, respectivamente fizeram duros discursos contra o PT no Estado. "Esse filiação do Roberto é o começo da mudança no Ceará (...) derrotar tudo aquilo que é uma mazela governamental que representa o atraso da política", disse Rueda. Participando por vídeo, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) também enviou mensagem semelhante.

Entrelinhas

Na prática, os duros discursos tornam ainda mais improvável a possibilidade de que a federação feche acordo de apoio para a reeleição de Elmano em 2026, algo que ainda não é totalmente descartado por governistas.

Disputa

Atualmente, três dos cinco deputados das siglas apoiam Elmano. Capitão Wagner (União), no entanto, tem destacado que a lei não permite que eles apoiem candidatos de outras siglas, o que pode levar à perda de mandato.

Grupo unido

Estrela do evento, RC evitou falar de 2026, mas reforçou "momento de união" entre a oposição no Estado. "Hoje essa coesão e união nos impõe um duplo papel. Papel de desprendimento pessoal e de construção de projeto", diz.

"Erros"

Também presente, Ciro Gomes (PSDB) aproveitou a ocasião para reforçar pedidos de desculpas por antigos embates com Capitão Wagner. "Fiz em solidariedade cega ao meu irmão", diz, em referência a Cid Gomes (PSB).

Interesse...

O ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula (PT), Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), emitiu nota apontando "interesse público" de área do sítio aeroportuário do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.

...público

A manifestação, que acaba atendendo a interesse da obra, foi incluída nesta semana em inquérito civil aberto pelo MPCE que apura possível crime ambiental em desmatamento de 50 hectares promovido pela ação.

Ceará Um Só em Brasília

O secretário Alexandre Cialdini (Seplag) apresentou ontem na Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal o programa Ceará Um Só, de cooperação entre Estado e municípios. Participou a titular da pasta, ministra Gleisi Hoffmann.

De volta

O humorista e deputado Tiririca assinou ontem ficha de mudança de sua filiação do PL para o PSD. Além da migração partidária, ele também oficializou alteração de seu domicílio eleitoral para o Ceará, estado onde nasceu.

Itapipoca

Com a mudança, Tiririca passará a ter domicílio eleitoral em Itapipoca, no Interior do Ceará, e irá disputar reeleição em 2026 pelo Estado. Articulação foi conduzida pelo deputado Domingos Neto (PSD) em Brasília.

Horizontais_

O mineiro Toninho Horta, mestre da guitarra e amigo-irmão de Lô Borges, que se despediu na segunda-feira, faz oficina hoje na Escola Pública de Música de Fortaleza pelo festival Choro Jazz. /// Na sexta ele sobe ao palco do Dragão do Mar, no mesmo evento. Promessa de muita emoção e homenagens.



