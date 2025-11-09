RC em busca de protagonismo na oposição

Foto: Reprodução/vídeo/União Brasil ￼ANTÔNIO Rueda e o recém-filiado Roberto Cláudio

O ex-prefeito Roberto Cláudio (União) participa nesta segunda-feira, 10, de reunião de vereadores da oposição ao prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal. O evento, que ocorre a partir das 9h, ocorre em meio a movimentações do ex-pedetista de olho em ampliar seu protagonismo diante de articulações do bloco oposicionista para a eleição de 2026, que tem incluindo reuniões com lideranças do grupo e entrevistas concedidas a veículos locais de imprensa. Na semana passada, o ex-prefeito confirmou, após meses de adiamentos, sua filiação ao União Brasil, em evento que contou com participação do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) e de diversas lideranças nacionais da sigla, como o presidente Antônio Rueda e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

No páreo

A preço de hoje, tanto RC quanto Ciro são nomes cotados para a disputa pelo Governo do Ceará em 2026. Entre integrantes do PL, no entanto, parece clara a "torcida" pela entrada de Ciro na disputa majoritária.

Em aberto

O ex-ministro, por sua vez, não tem escondido que prefere a indicação de RC para o posto. "Pelo meu gosto, eu não sou candidato a nada. Pelo meu gosto, não", disse Ciro ao O POVO no final de outubro.

Secretário

"Eu gostaria de ser secretário de segurança do Roberto Cláudio: acabar com as conexões políticas flagrantes que hoje tem", diz ainda o ex-ministro, que não descarta, no entanto, entrar na disputa caso haja definição neste sentido.

Homenagem

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou na semana passada a concessão da medalha Chiquinha Gonzaga, concedida a mulheres de destaque em pautas sociais, à vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL).

Alinhadas

Na mesma sessão, foi aprovada também a concessão de medalhas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Sessão de entrega das medalhas, ainda com data a ser definida, deve contar com participação de ambas.

Madrinha

Michelle Bolsonaro é hoje a principal defensora da pré-candidatura de Priscila ao Senado Federal pelo Ceará em 2026. Comando local do partido, no entanto, tem defendido indicação de Alcides Fernandes (PL).

Elmano de Freitas: A fatura do apoio do PDT Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A fatura do apoio do PDT

O PDT Ceará não fez qualquer exigência por cargos em recente definição por apoio à gestão Elmano de Freitas (PT) no Estado. A sigla espera, no entanto, por reciprocidade do governo na construção de candidaturas pedetistas ao Legislativo em 2026.

XXIV Secom

Começa nesta segunda-feira, 10, programação da XXIV Semana da Comunicação da UFC, neste ano com tema "Vozes Ancestrais: É Festa no Terreiro da Memória". Programação completa no instagram @secomufc.

Debate

Na terça-feira, 11, roda de conversa às 16h "Como o jornalismo político chega nas comunidades de Fortaleza?", com Júlia Duarte (Editora de Política do O POVO), Gabriele Feitosa (G1) e Camila Maia (estagiária da Vertical).

Horizontais_

Leitores da Vertical seguem cobrando a Prefeitura de Fortaleza sobre a limpeza de podas de árvores no entornos do Parque Adahil Barreto. /// Segundo leitores, é comum que canteiros centrais ou calçadas fiquem vários dias cobertos por galhos e vegetação, que atrapalham passagem e atraem insetos.



