Ciro tem "centralidade" no debate sobre o futuro do Ceará e do Brasil, diz RC

Foto: Camila Maia - Especial para O POVO Roberto Cláudio participou de evento da oposição na Câmara Municipal

Em primeiro ato público após filiação ao União Brasil, o ex-prefeito Roberto Cláudio (União) participou nesta segunda-feira, 10, de um café da manhã com opositores ao governo Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza.

Em entrevista coletiva durante o encontro, o ex-prefeito reforçou ter “sonho” em ser eleito governador do Ceará, mas evitou cravar candidatura na eleição de 2026. Neste sentido, ele reforça como prioridade do bloco de oposição a construção da “melhor chapa possível” para a disputa, reunindo o maior número de lideranças possível.

“Esse sonho é o meu desejo, mas eles (desejos) são menores, e precisam ser menores, do que a capacidade de nós, enquanto grupo, enquanto unidade, vai ter de produzir os melhores nomes, a melhor chapa, aquela mais competitiva e mais capaz de governar e legislar bem. É isso que a gente vai priorizar”, afirmou.

As declarações ocorrem em meio a uma indefinição da candidatura da oposição ao Governo do Ceará. Atualmente, estão no páreo tanto RC quanto o ex-ministro Ciro Gomes, recentemente filiado ao PSDB. Lideranças do PL não têm escondido preferência pela candidatura de Ciro, embora o próprio ex-ministro evite confirmar a entrada na disputa.

“Ele mesmo já disse que tinha decidido já não ser mais candidato a nada, mas que as circunstâncias da política, nesse momento, o colocam no papel, ele tem essa consciência da centralidade dele no debate sobre o futuro do Ceará e do Brasil também”, disse Roberto Cláudio, sinalizando que qualquer definição sobre a questão deve ficar só para 2026.

Apesar da incógnita, RC deixa claro que deve disputar a algum cargo eletivo na eleição do próximo ano. “Eu irei para a missão que for necessária. Claro que quero me candidatar a um cargo eletivo na próxima eleição, porque sei que com a força de um mandato você tem muito mais capacidade de influenciar para melhor a vida das pessoas. Mas quero ser jogador desse time aqui, ser mais um jogador”, afirmou.

Participaram do encontro os vereadores Julierme Sena (PL), Priscila Costa (PL), Inspetor Alberto (PL), Marcelo Mendes (PL), Jorge Pinheiro (PSDB), Soldado Noelio (União) e Pedro Matos (Avante). (com Camila Maia - Especial para O POVO)

