Áreas verdes "em xeque" no Plano Diretor

Começaram a tramitar na Câmara Municipal pelo menos 13 novas emendas de vereadores que, na prática, barram a criação de áreas verdes previstas no novo Plano Diretor de Fortaleza. As propostas retiram do texto zonas que estavam previstas a Macrozona do Ambiente Natural (MAN), que inclui Zonas de Preservação Ambiental (ZPAs) e Zonas de Uso Sustentável (ZUS). Com as mudanças, terrenos passariam para Macrozonas do Ambiente Construído (MAC) e das Centralidades Urbanas (MCE). Na prática, a medida ampliaria a permissão para construções nessas regiões, muitas previstas originalmente no plano como ZPAs de recursos hídricos, consideradas "críticas" para a cidade. A maior parte das propostas, sete, foram apresentadas por Irmão Léo (PP).

Em quase todos os casos, Léo propõe alterar o zoneamento urbano de terrenos próximos do bairro Ancuri, incluindo áreas próximas das avenidas Edilson Brasil Soares e Mozart Lucena, barrando a criação de áreas verdes nas regiões.

Nas justificativas das emendas, o vereador alega que emendas buscam apenas "compatibilizar" o uso real das áreas com os mapas da cidade. Neste sentido, destaca que áreas "já apresentam ocupação urbana efetiva".

Irmão Léo também propõe flexibilizar certificados para novas construções, incluindo em ZPAs, e que pedidos de licenciamento em curso que foram apresentados antes da chegada do plano sejam julgados pela lei antiga, de 2009.

As propostas de Irmão Léo são as mais questionadas, até agora, por ambientalistas. Segundo eles, o marco temporal proposto por ele permite que obras "atropelem" todas as inovações de proteção ambiental do plano.

Líder do PT na Alece, o deputado Missias Dias classificou como uma "discussão eleitoreira" CPI proposta pela oposição para investigar expulsões de moradores promovidas por facções criminosas no Ceará.

Autor da CPI, Cláudio Pinho (PDT) rejeita a pecha e diz que medida não é "contra o governo", mas sim "contra facções". De um jeito ou de outro, medida não receberá apoio da base governista, o que inviabiliza a instalação.

Alece presta homenagens

A Alece prestou ontem um minuto de silêncio em homenagens póstumas a Osvaldo Euclides de Araújo, ex-superintendente do jornal O POVO, e a Roberto Macêdo, ex-presidente da Fiec. Eles faleceram nesta segunda-feira e terça-feira, respectivamente.

Messejana/Pici

A Câmara Municipal realiza na próxima terça-feira, 18, reunião para debater a criação de uma linha de ônibus ligando os bairros Messejana e Pici por meio da Avenida Treze de Maio, que cruza os bairros Benfica e Fátima.

A instalação da linha é demanda antiga de diversos bairros de Fortaleza, sobretudo de estudantes dos Campus do Pici e dos Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará (UFC) no Benfica.

Líder do União Brasil, o deputado Sargento Reginauro recebeu uma série de mensagens de apoio durante sessão da Alece ontem. O parlamentar participou dos trabalhos por videochamada, diretamente do hospital onde está internado. /// Reginauro se recupera de um quadro infeccioso que resultou em baixa imunidade.



