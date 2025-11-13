A "convicção" de Evandro com vereadores de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,29.10.2025: Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, entrega a Unidade de Atenção Primária à Saúde José Dilson Vasconcelos Menezes, conhecido popularmente como Posto Siqueira. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

O prefeito Evandro Leitão (PT) minimizou ontem possíveis impactos negativos de emendas de vereadores de Fortaleza que querem alterar o texto-base do Plano Diretor aprovado no final de outubro na Conferência da Cidade. Entre as medidas, estão propostas que "barram" a criação de diversas áreas verdes no município. Questionado sobre possíveis impactos negativos das propostas, o prefeito atenua: "Avalio de forma muito tranquila, até porque eu vim do Legislativo, eu sei o quão importante é o Poder Legislativo melhorar, aperfeiçoar, apresentar emendas para que, de alguma forma, melhorar uma proposta", disse o prefeito, após ser questionado sobre possíveis impactos negativos durante evento de entrega da requalificação de leitos no Instituto José Frota (IJF).

Mudanças

Na prática, emendas descaracterizam texto aprovado com participação popular na Conferência da Cidade. Só nesta semana, foram 13 emendas excluindo zonas previstas para a Macrozona do Ambiente Natural (MAN).

Debate

Ao enviar o texto ao Legislativo, o próprio Evandro destacou que ele ampliava em quase 40% as áreas verdes do município, hoje alvo das propostas. O prefeito, no entanto, destaca que propostas são "legítimas" e papel do Legislativo.

"Convicção"

"Eu tenho absoluta convicção de que o parlamento municipal está para contribuir, é o legítimo representante da população fortalezense e, no momento certo, todas essas emendas serão avaliadas", afirma Evandro.

Emendas

Autor de 9 das emendas, Irmão Léo (PP) disse que propostas estão protocoladas e que vereadores "iriam agora estudar" as medidas. Questionado se protocolou as emendas antes mesmo de avaliá-las, o vereador desconversou.

Xô, Leão

A Câmara aprovou nesta semana projeto com relatoria de Eunício Oliveira (MDB) que isenta do Imposto de Renda valores recebidos por atletas e para-atletas brasileiros vitoriosos em competições internacionais.

Na paz

Bancada do Ceará aprovou ontem destinação dos cerca de R$ 415,7 milhões em emendas da bancada no orçamento de 2026. Maior parte dos recursos vai para a saúde, com pleitos da Prefeitura e do Governo do Estado atendidos.

Justiça "enquadra" Wagner

O juiz da 14ª Vara Criminal de Fortaleza determinou que a Polícia Civil abra uma investigação para apurar possível prática de crime de desobediência por parte do ex-deputado Capitão Wagner (União) em vídeos divulgados nas redes sociais.

"Reiterado"

Ex-deputado publicou nova gravação nas redes sociais ligando Elmano de Freitas (PT) e Camilo Santana (PT) a facção criminosa mesmo após outra decisão do mesmo juiz determinando remoção de um primeiro vídeo.

Acusação

Nas imagens, Wagner exibia foto de Elmano e Camilo durante a eleição de 2022 onde os dois apareceriam ao lado de supostos criminosos. Para o juiz, nova publicação pode ser interpretada como descumprimento de decisão.

Horizontais_

Já pensou na oportunidade de assistir a Rodger Rogério, Téti, Calé Alencar, Edmar Gonçalves, Gilmar Nunes, Rogério Franco e outros mestres no mesmo palco? Pois nesta sexta, às 20h, no BNB Clube essa turma se reúne em show com composições de Rogério e Dalwton Moura e clássicos da música cearense.



