Câmara prorroga prazo para apresentação de emendas ao Plano Diretor

Foto: Érika Fonseca/CMFor Leo Couto é o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), anunciou nesta quinta-feira, 13, que a Casa prorrogou até a próxima semana o prazo para apresentação de emendas individuais ao projeto de lei que promove a revisão do Plano Diretor.

Originalmente, o prazo estava previsto para terminar nesta quinta-feira. Segundo Couto, a prorrogação ocorre a pedido dos próprios vereadores. Até agora, já foram apresentadas ao projeto 154 propostas de alterações do texto aprovado no final de outubro pela Conferência da Cidade.

"Quando o projeto voltar ao plenário, será apenas para encerrar o recebimento de emendas na Comissão Especial, conforme o regimento interno — não será para votação", destaca o presidente da Câmara. Retorno ao plenário está previsto para ocorrer até 19 de novembro.

