Oposição obtém vitórias de peso na Justiça Eleitoral

Após meses de reviravoltas, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu ontem pela improcedência da ações que pediam a cassação dos prefeitos de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e de Iguatu, Roberto Filho (PSDB). Atualmente, os municípios são as duas principais máquinas municipais comandadas pela oposição no Ceará. Caso de Iguatu acabou ganhando caráter surpreendente, com direito a empate inédito no pleno do TRE-CE. Atualmente desfalcado em um membro, a Corte acabou "rachando" no caso com três votos pela condenação e outros três pela condenação de Roberto Filho e seu vice, Francisco das Frutas (PSDB). Diante do impasse, o pleno definiu pela manutenção do resultado das eleições.

Juazeiro

Glêdson, por sua vez, teve vitória folgada no TRE-CE, com cinco votos a um. Após o resultado, ele agradeceu a Deus, familiares e ao advogado nas redes, criticando "distorções" feitas pela oposição no caso.

Em festa

Curiosamente, a absolvição de Roberto Filho acabou sendo mais "comemorada" por lideranças da base de Elmano de Freitas (PT) do que da oposição. Entre eles, os deputados Marcos Sobreira (PSB) e André Figueiredo (PDT).

Sinais

A vitória dos oposicionistas pode ter impacto nas eleições de 2026 no Ceará. Historicamente ligado ao ex-governador Camilo Santana (PT), o Sul cearense não possui o mesmo alinhamento com o atual governador Elmano.

SOS Jeri

Deputado Renato Roseno (Psol) denuncia intervenção da Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara na faixa de areia da praia de Jericoacoara, com construção irregular de "barreiras" de maré com pedras. Caso será levado ao MPF.

Oficial

O Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (COMPHIC) de Fortaleza reconheceu nesta semana o Minimuseu Firmeza como Patrimônio Cultural de Fortaleza, declarando-o de Relevante Interesse Cultural.

Joia da Barra

A decisão atende proposta da vereadora Mari Lacerda (PT - foto). Na mesma reunião, o COMPHIC aprovou ainda o tombamento definitivo do tradicional restaurante Albertu's, que funciona há 54 anos na Barra do Ceará.

Fábrica tem alvará cassado

A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma) cassou na última semana o alvará de funcionamento da fábrica da empresa Metalgrafica Cearense S/A (Mecesa), localizada na rua Pompeu Cavalcante, no bairro Ellery.

Denúncias

A medida atende a recomendação do MPCE. Desde 2023, o órgão conduz procedimento administrativo que apura reclamações de moradores da região, que denunciam transtornos com atividades da fábrica.

Outro lado

A Mecesa disse "desconhecer" qualquer determinação judicial ou recomendação do MPCE sobre seu alvará de funcionamento. Ela destaca que o atual documento tem vigência até outubro de 2026 e que a empresa não emite fumaça.

Horizontais_

Mesmo com recomendação contrária do MPCE, a Seuma renovou, em outubro, o alvará de funcionamento da fábrica. /// A empresa afirma ainda que a fábrica no bairro Ellery funciona com atividades reduzidas desde 2016, e que parte das atividades está em processo de transferência para o município de Pacatuba.



