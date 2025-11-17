Deputado insiste em CPI contra facções

Foto: Paulo Rocha/Alece Deputado Cláudio Pinho (PDT) disse que base do governo está com medo de Ciro

Autor da proposta de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar expulsões de moradores promovidas por facções criminosas no Ceará, o deputado Cláudio Pinho (PDT) ainda reforça pleito para que deputados da Alece "abracem" o projeto. Em conversa com a Vertical, o parlamentar afirma que ainda recebe denúncias de populares sobre despejos ordenados pelo crime, inclusive com novas implicações nas vidas das famílias. "As pessoas nos procuram para relatar que estão pagando a prestação da casa, mas já não moram mais nessa casa. E aí, se ela não pagar a prestação, ela vai ter o nome negativado, e aí não tem cartão de crédito e muitas vezes não pode nem se alimentar. O que vamos fazer sobre isso?", questiona o deputado.

"Apartidário"

"Acharam que pode ser uma proposta de CPI contra o governo. Não se trata disso. É uma proposta para colaborar inclusive com o governo. A população precisa de transparência, saber o que está acontecendo", diz.

Nova regra

Tarefa difícil por si só, a obtenção do número mínimo de assinaturas para a CPI na Alece ficou ainda mais difícil no final de outubro, quando a Casa aumentou de 12 para 16 o "piso" para a instalação de grupos do tipo.

Quórum

A oposição acusa a base do governo de "manobra" para dificultar a apuração do caso. Já a Mesa da Casa alega que a decisão segue ação movida pela PGR contra a antiga regra cearense, diferente da prevista na Constituição Federal.

"Eleitoreira"

Líder do PT na Casa, Missias do MST sugere que a base permanecerá contra a proposta, que é classificada como "eleitoreira". Neste sentido, destacam recentes operações do Estado e mais de 2 mil presos neste ano.

ACM

O juiz José Hercy Ponte de Alencar foi reconduzido nesta semana à presidência da Associação Cearense dos Magistrados (ACM) para o triênio 2026-2028. Ele foi eleito em votação da categoria com 97% dos votos.

In memoriam

Faleceu no último sábado, 15, o ex-vereador de Fortaleza e ex-deputado estadual cearense Augustinho Moreira (PV), vítima de complicações decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Plano Diretor em fase final

Já foram apresentadas, até a noite deste domingo, 16, mais de 160 emendas de vereadores ao novo Plano Diretor de Fortaleza. Prazo para apresentação de emendas foi prorrogado pelo presidente da Casa, Leo Couto (PSB), para esta semana.

Trâmite

A ideia é que a proposta volte ao plenário da Casa nesta quarta-feira, 19, ou quinta-feira, 20, encerrando a fase de recebimento de emendas. Segundo Leo Couto, prorrogação ocorreu a pedido dos próprios vereadores.

Verde

Chama a atenção grande número de ações que tentam "barrar" a criação de áreas verdes no plano. Possuem várias emendas neste sentido Irmão Léo (PP), Marcelo Tchela (Avante), Nilo Dantas (PRD) e Benigno Júnior (Rep).

Horizontais_

O Instituto Cultura Carta Magna da Umbanda do Estado do Ceará (ICMU/CE) e comandaram neste sábado, 15, a 3ª Caminhada Contra a Intolerância Religiosa de Fortaleza. /// A manifestação condenou recentes atos de violência contra religiões de matriz africana no Ceará e percorreu o Centro de Fortaleza.



