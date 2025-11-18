Câmara terá ato contra "superemenda" do Plano Diretor

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 26-09-2025: Léo Couto, (PSB-CE), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, visitou o jornal O Povo. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Conforme a coluna desta terça-feira, 18, antecipou, vereadores da Câmara Municipal oficializaram ontem manobra para facilitar a aprovação de emendas ao texto do novo Plano Diretor de Fortaleza por meio de uma "superemenda" coletiva dos parlamentares. Até o presente momento, 34 dos 43 vereadores da Capital assinam a autoria da proposta. Entre as medidas, estão dezenas de pontos barrando a criação de novas áreas verdes, de interesse social ou de patrimônio cultural aprovadas durante audiências do Plano Diretor e na Conferência da Cidade. Em rápida análise da emenda, são mais de 50 polígonos atingidos, pelo menos 22 polígonos deles de ZPAs de recursos hídricos. Nesta quarta-feira, 19, está marcado protesto de movimentos sociais contra as mudanças.

Sem DNA

A manobra ajuda a "diluir" a autoria das emendas entre um grupo numeroso de vereadores, o que diminui tanto as repercussões negativas das mudanças entre a população, quanto facilitaria a aprovação delas no plenário.

Diálogo

Presidente da Casa, Leo Couto (PSB) classificou a proposta como "emenda do equilíbrio" e destacou que ela busca conciliar questões ambientais com demandas econômica da cidade, como crescimento e geração de empregos.

SOS Jeri

O Ibama no Ceará notificou nesta terça-feira, 18, a Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara sobre a obra de contenção do avanço do mar que era tocada pela gestão na faixa de praia da aldeia de Jericoacoara.

Apuração

A ação, que construía uma "barreira" física com buracos e pedras na orla, foi suspensa na segunda-feira por falta de autorização pela SPU no Ceará. Intervenção também será alvo de apuração de possível crime ambiental pelo Ibama.

Alô, Agefis

Fábrica da Mecesa no bairro Ellery teve alvará de funcionamento cassado no início do mês pela Seuma. Moradores do entorno, no entanto, denunciam à coluna que maquinário da unidade continua em pleno vapor.

Imbróglio

Vídeos mostram inclusive chaminés emitindo grande quantidade de fumaça. Fabricante de embalagens desde 1965, a Mecesa nega irregularidades e diz que fábrica está em processo de transferência para Pacatuba.

Secretário faz queixa-crime

O secretário da Administração Penitenciária, Luís Mauro Albuquerque, entrou com queixa-crime contra o defensor público Igor Barreto, de Sobral, após ele denunciar em entrevista que o gestor teria incentivado a tortura em presídios cearenses.

Apuração

Defesa de Albuquerque rejeita a acusação, afirma que fala tem intenção deliberada de atacar a honra do secretário e cobra responsabilização do defensor público pelos crimes de calúnia, injúria e difamação.

Solidariedade

A Associação dos Defensores Públicos lançou nota de apoio "amplo e irrestrito" a Igor e afirmando que fala cumpre dever funcional do órgão. Mais detalhes sobre o caso na versão digital da coluna no O POVO .

Horizontais_

Nova diretoria do Sindicatos dos Músicos do Ceará, com Amaudson Ximenes reconduzido na presidência e Dalwton Moura na vice, toma posse na segunda-feira, 24, em evento às 10h no Teatro São José. /// Categoria luta para aprovar PL da nova lei do couvert artístico, em tramitação na Alece, e outras 14 pautas.



